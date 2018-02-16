Предстоящие на 9 июня мероприятия
18:01, Июнь 08, 2018
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- 21:36 В посольстве Армении в России состоялась презентация продукции производителей пищевой отрасли Армении
- 21:19 Начальник Полиции Армении распорядился принять строгие меры по исключению запуска фейерверков после 23:00 часов
- 21:08 Оваким Овакимян назначен полномочным представителем президента Республики Армения в Конституционным суде
- 20:53 Предстоящие на 9 июня мероприятия
- 20:27 Азербайджанский народ лишен конституционного права свободно и независимо решать свою судьбу: МИД Республики Арцах
- 20:03 Александр Лапшин считате, что смерть Этнони Бурдена может быть связана с его фильмом про Карабах
- 18:53 Айк Арутюнян освобожден с должности заместителя министра энергетики и природных ресурсов Республики Армения
- 18:23 Заместитель министра культуры Армении Арев Самуэлян подала в отставку
- 18:18 Азербайджан накопил на линии соприкосновения воинские подразделения с апреля текущего года: Давид Бабаян
- 18:13 В Армении автомобили будут импортироваться на основе инвойсов
- 18:11 Спикер НС Армении подчеркнул важность миссии Армянской ассамблеи Америки в развитии армяно-американских отношений
- 18:11 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-06-18
- 18:08 Азиатские индексы - 08-06-18
- 18:06 Переговоры о будущих отношениях ЕС и Великобритании официально начнутся после Brexit
- 18:03 Трамп высказался за возвращение России в G8
- 18:01 Предстоящие на 9 июня мероприятия
- 17:42 Премьер-министр Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Ирана
- 17:31 Меружан Симонян сложил депутатский мандат и покинул партию «Процветающая Армения»
- 17:25 Саманта Пауэр посетила Мемориал жертв Геноцида армян
- 17:08 Во Франции в возрасте 102 лет умер фотограф Дэвид Дуглас Дункан
- 17:06 Гватемала попросила международной помощи после извержения вулкана
- 17:04 Министр иностранных дел Армении принял сопредседателей Армянской ассамблеи Америки
- 16:59 Премьер-министр Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Италии
- 16:42 Французские депутаты запретили школьникам пользоваться смартфонами
- 16:32 Тигран Арзуманян назначен заместителем министра энергетики
- 16:31 Корабль для лунных круизов летом начнут готовить к испытаниям в США
- 16:22 Возбуждено уголовное дело по факту попытки убийства противником армянского военнослужащего
- 16:12 Вопрос Косово невозможно решить без России и США, заявил президент Сербии
- 16:11 Сергей Аветисян освобожден с должности начальника ГУГА РА
- 15:56 Си Цзиньпин назвал Путина самым хорошим другом и вручил ему орден
- 15:52 Посетивший Армению известный ведущий CNN Энтони Бурден покончил с собой
- 15:46 У берегов ОАЭ появится крупнейший искусственный коралловый риф
- 15:44 Премьер Малайзии разрешил чиновникам принимать в подарок только цветы и еду
- 15:37 ЕС изменил мандат миссии в Косове
- 15:25 Программа энергоэффективности Еревана перешла в стадию практической реализации
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