Премьер-министр Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Ирана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 июня принял Чрезвычайного и Полномочного посла Ирана в Армении Сейеда Казема Саджади.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр придал важность нормальному развитию армяно-иранских отношений и выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество в результате совместных усилий получит новый импульс.

“Мы приложим максимум усилий для дальнейшего развития двустороннего партнерства. Мы заинтересованы в придании нового импульса основанным на взаимных интересах армяно-иранским отношениям”, - сказал премьер-министр Армении.

В этом контексте посол Ирана подчеркнул необходимость использования существующего большого потенциала в двустороннем сотрудничестве и заявил, что существуют все предпосылки для расширения и углубления экономических связей. Посол отметил, что деятельность Мегриской свободной экономической зоны и временное соглашение между Ираном и ЕАЭС по свободной торговле могут способствовать этому.

Стороны также подчеркнули необходимость принятия последовательных мер по развитию взаимного сотрудничества в области туризма, придали важность улучшению инфраструктуры, в том числе проведению регулярных двусторонних авиарейсов.

Собеседники также затронули процесс реализации совместных инвестиционных программ.