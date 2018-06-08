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Меружан Симонян сложил депутатский мандат и покинул партию «Процветающая Армения»


Депутат Национального Собрания Армении от фракции блока «Царукян» Меружан Симонян заявил о том, что слагает с себя парламентский мандат и покидает партию «Процветающая Армения». Как сообщает Арменпресс, депутат выступил с заявлением по этому вопросу.




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