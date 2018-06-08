Во Франции в возрасте 102 лет умер фотограф Дэвид Дуглас Дункан

Американский военный фотокорреспондент, друг художника Пабло Пикассо Дэвид Дуглас Дункан умер в возрасте 102 лет во французском городе Грасс, сообщили корреспонденту РИА Новости в музее Пикассо в Антибе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Он умер вчера вечером в возрасте 102 лет. Причиной смерти стал, во-первых, его возраст, а во-вторых — пневмопатия, которая уже плохо поддается лечению в такие годы", — сказал директор музея Жан-Луи Андраль.

Он отметил, что "Дуглас был одним из самых важных фотографов XX и XXI века".

"Он снимал всю свою жизнь. Великий фотограф и великий человек. А еще он в 1956 году познакомился с Пабло Пикассо. Дункан стал большим другом — его и его семьи. Сделал немало замечательных его портретов", — добавил собеседник агентства

Дэвид Дуглас Дункан – американский фотожурналист и военный фотокорреспондент. После окончания факультетов зоологии и испанского языка Майамского университета работал внештатным фотокорреспондентом для изданий The Kansas City Star, Life, National Geographic.

Во время Второй мировой войны служил военным фотокорреспондентом, освещал в том числе битву за Окинаву. После войны был принят в американский журнал Life. Известен фотографиями Корейской войны и войны во Вьетнаме. Из снимков Корейской войны Дункан составил книгу "Это война!", которая вышла в 1951 году, доходы от нее были направлены вдовам и детям морских пехотинцев, погибших во время конфликта.