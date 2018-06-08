Гватемала попросила международной помощи после извержения вулкана

Власти Гватемалы вечером в четверг официально попросили страны мира оказать помощь в ликвидации последствий извержения вулкана Фуэго, соответствующее сообщение опубликовал МИД страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство Гватемалы через МИД сообщает, что получило от исполнительного секретариата национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий официальную просьбу о международном обращении, чтобы отреагировать на чрезвычайную ситуацию из-за извержения вулкана Фуэго, и с этого момента эта просьба направляется международному сообществу, чтобы оно могло направить свою помощь в Гватемалу", — говорится в коммюнике.

Число жертв извержения выросло до 109 человек, еще 192 человека считаются пропавшими без вести. Прокуратура Гватемалы открыла расследование в связи с гибелью людей. Потоки лавы и пепел покрыли близлежащие поселки.