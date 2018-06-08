Премьер-министр Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Италии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Италии в Армении Винченцо дель Монако.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр Пашинян придал большое значение постоянному развитию армяно-итальянских отношений и заявил, что новое правительство Армении полно энергией предпринять необходимые шаги на этом пути.

Никол Пашинян подчеркнул необходимость активизации связей между двумя странами в различных областях, в том числе в политической, экономической и культурной сферах.

Посол Италии выразил уверенность, что совместная работа позволит придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, которое будет способствовать расширению и углублению торговых связей. Винченцо дель Монако отметил, что различные итальянские компании заинтересованы в реализации инвестиционных программ в Армении, в частности в сферах промышленности, развития инфраструктуры и энергетики.

В плане армяно-итальянского взаимного партнерства стороны придали большое значение организации двусторонних взаимных визитов на высоком уровне.