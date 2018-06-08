Министр иностранных дел Армении принял сопредседателей Армянской ассамблеи Америки

Министр иностранных дел Армении 8 июня принял сопредседателей Армянской ассамблеи Америки Вана Григоряна и Эрика Барсамяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостей, министр иностранных дел Мнацаканян подчеркнул важность деятельности Армянской ассамблеи Америки, подчеркнув активную роль организации в жизни армянской общины США и постоянное увеличение повестки дня в Армении в администрации США.

Выразив благодарность за прием, члены делегации ААА представили министру иностранных дел деятельность Армянской ассамблеи Америки, текущие программы и инициативы.

На встрече были обсуждены усилия, направленные на углубление армяно-американского дружественного партнерства и перспективы реализации общеармянских программ.

Министр Мнацаканян представил собеседникам последние политические события в Армении, приоритеты внешней политики и закрепленные в программе правительства ключевые направления.