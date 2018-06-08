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Корабль для лунных круизов летом начнут готовить к испытаниям в США


Первый многоразовый космический челнок корпорации SpaceX, который в ближайшие годы должен начать совершать туристические круизы вокруг Луны, уже в июле начнут готовить к беспилотным испытаниям на мысе Канаверал в США. Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Космический корабль Dragon V2 прибудет на мыс Канаверал в середине июля. Там начнется подготовка к его первым беспилотным испытаниям, запланированным в августе. Однако подготовка к запуску требует времени, и все работы к августу могут быть не закончены. Тогда беспилотный полет, возможно, придется перенести на декабрь", - сказал источник.

 

 




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