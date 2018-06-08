Возбуждено уголовное дело по факту попытки убийства противником армянского военнослужащего Третьим гарнизонным следственным отделом ведется расследование для установления обстоятельств ранения солдата срочной службы, рядового Геворка Хачатряна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 7 июня 2018 года в районе 23:30 в результате произведенного противником выстрела в направлении боевого поста оборонительного участка N-ской воинской части пулевое сквозное огнестрельное ранение в области грудной клетки получил солдат срочной службы, рядовой Геворк Андраникович Хачатрян. Последний был доставлен в военный госпиталь. Его состояние оценивается как тяжелое.

Третьим гарнизонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма. Ведется предварительное следствие.