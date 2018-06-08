Вопрос Косово невозможно решить без России и США, заявил президент Сербии

Сербия удовлетворена посредничеством ЕС в диалоге Белграда и Приштины, но допускает, что в переговоры также может включиться Россия. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент страны Александр Вучич.

В пятницу глава сербского государства подтвердил журналистам, что до конца июня ожидает проведение нового раунда переговоров с руководством косовских албанцев в Брюсселе.

Сербский лидер отметил, что, по его данным, уже десяток государств проявили интерес к участию в диалоге Белграда и Приштины. Он допустил, что это также могут сделать КНР и Россия. "Почему должны быть включены только страны, которые признали независимость Косово? Возможно ли принять решение без США и России? Это нереально! Данные государства должны быть оповещены и согласны с тем, что может стать возможным договором", — приводит агентство слова Вучича.