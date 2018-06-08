Сергей Аветисян освобожден с должности начальника ГУГА РА
Сергей Аветисян по собственному заявлению освобожден с должности начальника ГУГА РА. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.Сергей Аветисян работал на этой должности с 8-го июня 2016 года.
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