Си Цзиньпин назвал Путина самым хорошим другом и вручил ему орден

Президенту РФ Владимиру Путину, первому из глав государств, был вручен орден Дружбы Китайской Народной Республики, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Вручение президенту Путину этого ордена является вручением впервые после создания в Китае системы награждения за государственные заслуги. Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне", - сказал председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии вручения ордена в пятницу.

Орден был вручен в рамках государственного визита Путина в Китай.

"Начиная с 2000 года президент Путин 19 раз приезжал в Китай с визитом или участием в международных мероприятиях. Среди глав государств мировых держав он больше всех посещал Китай, он самый знакомый и уважаемый в Китае", - сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР добавил: "Президент Путин для меня самый хороший и близкий друг".