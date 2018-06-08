Программа энергоэффективности Еревана перешла в стадию практической реализации

Мэр Еревана Тарон Маргарян вместе с представителями Европейского инвестиционного банка, делегации Европейского Союза в Армении, а также с аккредитованными в Армении послами ряда стран, посетил ереванский детский сад N110, который находится в числе детских садов, включенных в программу энергоэффективности Еревана.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, стоит отметить, что в рамках совместной программы, реализуемой мэрией Еревана и Европейским инвестиционным банком, предусмотрено осуществить работы по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях, в частности детских садах. Будут также проведены капитальный ремонт и сейсмоусиление зданий.

Придав особую важность программам, реализуемым при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка и ЕС, мэр Тарон Маргарян высоко оценил сотрудничество с международными организациями в различных сферах городского хозяйства, отметив, что они направлены на модернизацию и развитие инфраструктур в столице.

«Как вам известно, за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка, планируется капитально отремонтировать и термоизолировать общественные здания. В рамках первого этапа будет капитально отремонтирована значительная часть детских садов, что является для нас первоочередной задачей, особенно принимая во внимание тот факт, что для образования и воспитания подрастающего поколения немаловажны те условия, в которых это обеспечивается. В частности в связи с данной программой хочу особо подчеркнуть, что в Армении она уникальная, поскольку включает компоненты энергоэффективности и сейсмической стабильности. Хочу также отметить, что придавая важность финансовому содействию Европейского инвестиционного банка, Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде и Зеленого климатического фонда, мэрия Еревана будет софинансировать этот проект. Убежден, что все текущие программы окажут важное влияние на пропорциональное развитие столицы и формирование комфортной среды для наших сограждан. Надеюсь также, что подобные программы будут иметь продолжительный характер», - отметил Тарон Маргарян.

Руководитель подразделения по кредитованию стран Европейского соседства Лионел Рапайе в свою очередь выразив благодарность мэру Тарону Маргаряну за совместную продуктивную работу, отметил, что Ереван, действительно, надежный партнер, что дает возможность расширить направления сотрудничества и обеспечить продолжительность уже начатых программ.

«Совместно с мэрией Еревана мы осуществляем программы сотрудничества по разным направлениям и, расширяя круг сотрудничества, сегодня даем старт программе энергоэффективности Еревана. Цель данной программы - сделать детские сады Еревана более безопасными и теплыми. В результате нам удастся сократить затраты на электроэнергию. Кстати, эта кредитная программа является беспрецедентной, поскольку Еревану впервые будет предоставлен несуверенный кредит-кредит без государственной гарантии. И это, несомненно, говорит о высоком уровне доверия к Еревану», - отметил Лионел Рапайе.

Ответственными лицами были также представлены подробности программы энергоэффективности Еревана, согласно которым за счет кредитных и грантовых средств можно будет повысить сейсмостойкость и энергоэффективность в детских садах. В этом контексте в 29 муниципальных детских садах будет проведен капитальный ремонт, а в 118 будут проведены технические исследования энергоэффективности и сейсмостойкости, на основе которых будут приняты меры по повышению этих показателей.

В рамках программы в результате реализованных работ будет создана более безопасная среда для воспитанников, воспитателей и сотрудников детских садов. Предусматривается, что тем самым ежегодно можно будет сэкономить 27 800 МВт-ч энергии, сократить ежегодные выбросы CO2 до 5, 502 тонн и значительно сократить выбросы других парниковых газов, что в свою очередь будет способствовать смягчению последствий изменения климата и сократит расходы бюджета мэрии Еревана на электроэнергию.

В рамках встречи между мэрией Еревана и Европейским инвестиционным банком было подписано грантовое соглашение программы энергоэффективности Еревана. Документ подписали мэр Еревана Тарон Маргарян и руководитель подразделения по кредитованию стран Европейского соседства Лионел Рапайе. Финансовое соглашение программы энрегоэффективности Еревана подписали генеральный директор Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде Эва Маник и руководитель подразделения по кредитованию стран Европейского соседства Лионел Рапайе.

По сути, подписанными соглашениями, программа перешла в стадию практической реализации.

Стоит отметить, что общая стоимость реализации программы составляет 15млн. евро, из которых 7 млн евро будет выделено из кредитных средст ЕИБ, софинансирование мэрией Еревана составит 2 млн. евро, Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P) выделит грант в 5 млн евро и 1 млн. евро выделят Программа развития ООН и Фонд зеленого климата.

Мэр Еревана Тарон Маргарян вместе с представителями Европейского инвестиционного банка, делегации Европейского Союза в РА, а также с аккредитованными в РА послами ряда стран побеседовал с играющими во дворе детского сада детьми и подарил им книги.