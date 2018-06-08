АГБА-Лизинг и компания ООО«ABC-Ani», импортитующая электромобили «Nissan Leaf» из Японии, стартуют в программе по лизингу.

Отныне, благодаря их сотрудничеству, в Армении станет возможным лизинг электромобилей «Nissan Leaf» со вторичного рынка.

Как передает «Арменпресс», предлагаются следующие условия по программе «Green leasing»:

Срок погашения – 3 года

Предоплата - 30%

Годовой процент - 13-14% , если в драмах

Предоставляется гарантийное обслуживвание электроники.

«Впервые в Армении будет осуществляться лизинг электромобилей, и думаю, что закономерно, что этим занимается авангард лизинга в Армении - программа «Green leasing» банка АГБА-Лизинг. Мы всегда обращаем внимание на экологию, и этой новой программой будем способствовать внедрению в Армении экологически безопасного транспорта.

В рамках программы «Green leasing» мы предоставляем самые эффективные и гибкие решения»,- сказал гендиректор АГБА-Лизинг Арсен Базикян.

АГБА-Лизинг является первой зарегистрированной в Армении лизинговой компанией и является членом финансовой группы АКБА-Кредит-Агриколь.