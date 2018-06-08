Впервые в Армении будет осуществляться лизинг электромобилей
АГБА-Лизинг и компания ООО«ABC-Ani», импортитующая электромобили «Nissan Leaf» из Японии, стартуют в программе по лизингу.
Отныне, благодаря их сотрудничеству, в Армении станет возможным лизинг электромобилей «Nissan Leaf» со вторичного рынка.
Как передает «Арменпресс», предлагаются следующие условия по программе «Green leasing»:
- Срок погашения – 3 года
- Предоплата - 30%
- Годовой процент - 13-14% , если в драмах
- Предоставляется гарантийное обслуживвание электроники.
«Впервые в Армении будет осуществляться лизинг электромобилей, и думаю, что закономерно, что этим занимается авангард лизинга в Армении - программа «Green leasing» банка АГБА-Лизинг. Мы всегда обращаем внимание на экологию, и этой новой программой будем способствовать внедрению в Армении экологически безопасного транспорта.
В рамках программы «Green leasing» мы предоставляем самые эффективные и гибкие решения»,- сказал гендиректор АГБА-Лизинг Арсен Базикян.АГБА-Лизинг является первой зарегистрированной в Армении лизинговой компанией и является членом финансовой группы АКБА-Кредит-Агриколь.