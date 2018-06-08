СМИ: Ким Чен Ын прибудет в Сингапур 10 июня

Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье прибудет в Сингапур для участия в предстоящем саммите с американским президентом Дональдом Трампом.

Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

Первый в истории американо-северокорейский саммит пройдет, как ожидается, 12 июня в Сингапуре. На нем главы двух государств должны будут обсудить перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В четверг Трамп заявил, что все приготовления к саммиту завершены. Он также не исключил подписания договора об окончании Корейской войны 1950-1953 годов по итогам встречи.





