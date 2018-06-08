СНБ выявила крупное хищение, связанное с воинской службой

В результате предпринятых Службой национальной безопасности Армении оперативно-розыскных и следственных мероприятий был выявлен случай присвоения сумм в крупных размерах под различными предлогами, связанными с воинской службой. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СНБ Армении.



"Согласно полученным предварительным данным, гражданка Армении Нвард Осипян, представившись нескольким гражданам работницей военного госпиталя либо работницей надзорного управления министерства, злоупотребила их доверием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под предлогами освобождения сыновей граждан от обязательной воинской службы, демобилизации служащих раньше срока или же предоставление выбора последующего места службы она требовала и обманом присвоила средства на общую сумму в 9,73 млн. драмов или же $20.4 тыс.



"В действительности Осипян нигде не работала и не имела возможности оказывать влияния на процессы", - говориться в сообщении.



По данному факту в следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело по признакам пункта 1-го части 3-й статьи 178-й (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Армении.



Нвард Осипян задержана.