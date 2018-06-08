The Coca-Cola Company выпустила на территории Японии прозрачную "Кока-Колу". Как передает Арменпресс, об этом сообщила сингапурская газета The Straits Times.

Бесцветный низкокалорийный напиток со вкусом лимона поступит в широкую продажу 11 июня. Купить полулитровую бутылку можно будет за 1,69 доллара, цена банки объемом в 280 мл составит чуть больше доллара.

Сообщается, что Coca-Cola потребовался год на разработку нового вкуса для японского рынка.





