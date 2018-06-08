В Турции отреагировали на решение Австрии о закрытии семи мечетей

Решение австрийских властей о закрытии ряда мечетей и депортации из страны имамов является проявлением расистской и дискриминационной политики, считает пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, ранее австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил в Twitter, что Австрия депортирует до 40 имамов и закроет мечети, нарушающие закон об исламе.

"Закрытие семи мечетей в Австрии и высылка имамов за пределы страны – это результат расистской и дискриминационной политики, направленной против ислама в этой стране. Цель – обособить мусульманское общество в своих политических интересах. Эта позиция австрийского правительства противоречит международным юридическим нормам, политике социального единства и правам меньшинств ", — написал Калын в Twitter.