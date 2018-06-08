Придумана новая форма бикини

Дизайнеры британского бренда одежды Jaded London придумали новую форму верхней части бикини. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Sun.

На сайте производителя появился новый раздельный купальник белого цвета. Привычные треугольные чашки бюстгальтера заменили на чашки в форме пятиконечной звезды и украсили их кристаллами. Завязки купальника перекрестно опоясывают талию спереди и закрепляются на спине.

На сайте Topshop самый маленький и самый большой размеры топа полностью распроданы. Однако модель все еще доступна на ASOS и в официальном интернет-магазине марки Jaded London по цене 67 долларов. Нижняя часть бикини продается отдельно за 37 долларов.