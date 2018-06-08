Россия и Китай хотят углублять интеграционные процессы в Евразии

Россия и Китай настроены на углубление и гармонизацию интеграционных процессов в Евразии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Говорили также о перспективах взаимодействия между Китаем и Евразийским экономическим союзом. Мы настроены на продолжение совместных усилий по углублению и гармонизации интеграционных процессов на евразийском пространстве. В частности, по сопряжению ЕврАзЭс и экономического пояса Шелкового пути и формированию в перспективе на этой основе большого евразийского партнерства", — сказал Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Путин подчеркнул, что важным шагом на этом пути стало "подписание в мае в Астане соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между странами-членами Евразийского экономического Союза и КНР".