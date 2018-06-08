Гранатометчики ЮВО уничтожат цели условного противника в горах Армении

Вновь прибывшие военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), назначенные на должности гранатометчиков, в течение месяца научатся уничтожать легкобронированные цели и живую силу условного противника в горах Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе занятий гранатометчики освоят требования безопасности по огневой подготовке, изучат назначение, технические характеристики и строение ручных РПГ-7 и автоматических АГС-17 гранатометов снарядов и боеприпасов к ним.

На высокогорном полигоне «Алагяз» военнослужащие учатся стрелять из штатного вооружения лежа, с колена и стоя на минимальные и максимальные дальности по неподвижным и движущимся целям. Более 50 процентов занятий пройдет в ночное время суток.

«Особенностью проведения полевых занятий с военнослужащими гранатометчиками в Закавказье, является высокогорная горно-лесистая местность с жарким климатом, влияющая на баллистические показатели прицеливания и стрельбы из ручных и автоматических гранатометов», - рассказал заместитель командира военной базы полковник Алексей Науменко.

К полевым занятиям привлечено около 200 военнослужащих.