У здания суда в Севане прозвучали выстрелы: есть раненый

В отделении полиции города Севан 8-го июня был получен сигнал о том, что у здания суда в Севане прозвучали выстрелы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

В тот же день в МЦ Севана сообщили, что к ним обратился с огнестрельным ранением 63-летний житель села Норатус Гегаркуникской области.

Оперативники выяснили личность стрелявшего в мужчину гражданина. Ведутся действия по обнаружению подозреваемого. Ведется расследование.