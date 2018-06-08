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У здания суда в Севане прозвучали выстрелы: есть раненый


В отделении полиции города Севан 8-го июня был получен сигнал о том, что у здания суда в Севане прозвучали выстрелы. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

В тот же день в МЦ Севана сообщили, что к ним обратился с огнестрельным ранением 63-летний житель села Норатус Гегаркуникской области.

Оперативники выяснили личность стрелявшего в мужчину гражданина. Ведутся действия по обнаружению подозреваемого. Ведется расследование.  


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