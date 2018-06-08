Кратковременные дожди на территории Армении продолжатся

8-го и с 11-13 июня в большинстве регионов на территории Армении, в вечерние часы и в первой половине ночи 9-го и 10-го в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах возможен град. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

С 9-11 июня температура воздуха существенно не изменится, днем 12-го понизится на 2-3 градуса.

В городе Ереван в вечерние часы и в первой половине ночи 8-го и с 11-13 июня ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. 9-го и 10-го вероятность дождя невелика.