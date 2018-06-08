Власти Австрии закроют семь мечетей и выдворят из страны 60 имамов

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что австрийские власти по результатам проверки намерены закрыть семь мечетей и выдворить из страны 60 исламских проповедников. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу газета Süddeutsche Zeitung.

"Обществам, существующим параллельно с традиционным австрийским обществом, исламу в политике, а также радикализации нет места в нашей стране", - приводит издание слова Курца.

По данным газеты, четыре мечети будут закрыты в Вене, две - в Верхней Австрии и еще одна - в федеральной земле Каринтия. Среди них числится мечеть экстремистской организации "Серые волки".

Такой шаг был предпринят после расследования, касающегося пропаганды, которая противоречит конституции Австрии, а также незаконного финансирования деятельности мечетей из-за рубежа.