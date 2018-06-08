В результате извержения вулкана на Гавайях образовалось еще почти 1,6 км суши

Лава извергающегося вулкана Килауэа на Гавайских островах продолжает заполнять залив Капохо, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU. В результате образовалась еще почти миля суши (1,6 км).

Как следует из сообщений Геологической службы США, вулкан еще активен и неизвестно, извержение закончится или же наоборот усилится.

Продвигаясь к заливу, потоки лавы уничтожили крупнейшее на Гавайях пресноводное озеро, глубина которого в некоторых местах достигала сотен футов (1 фут ~ 30 см).

Новая суша становится государственной землей, но в ближайшие годы она не будет пригодна для земледелия, как остальная часть островов.

Всего же за время последнего извержения лава покрыла более 2000 гектаров, причем ученые отмечают, что ее слой исключительно толстый - некоторые районы покрыты 6-метровым слоем лавы.

По данным местных властей, с прошлого месяца уничтожено более 600 домов.