ЕС и НАТО подпишут декларацию о расширенном партнерстве на саммите альянса в июле

Лидеры НАТО и Евросоюза подпишут новую декларацию о расширенном партнерстве на саммите альянса 11-12 июля. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, открывая заседание министров обороны, посвященное взаимодействию двух структур.

"На саммите в июле мы подпишем новую декларацию, чтобы продвинуть наше сотрудничество еще дальше", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что первая в истории декларация о сотрудничестве НАТО и Евросоюза была подписана руководителями институтов двух структур на саммите Североатлантического альянса в Варшаве в июле 2016 года.

Как пояснила ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, речь, в частности, идет о сотрудничестве по военной мобильности - упрощению перемещения по странам Евросоюза войск и техники, по кибербезопасности и по Ираку, где ЕС способствует развитию сектора гражданской безопасности - подготовке кадров для полиции и спецслужб.





