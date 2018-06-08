Заявление главы МИД Турции о Крыме вызывает недоумение и возмущение. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин (ЕР).

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал европейские страны, которые "начали забывать про Крым", и заявил, что Анкара не признает присоединение полуострова к России.

"Турция ведёт себя достаточно непредсказуемо во многих вопросах. В военной области существуют в части военно-технического сотрудничества определенные подвижки, но в то же время есть к ним некоторые вопросы по сирийскому урегулированию. Вызывает возмущение и недоумение заявления руководителя МИД Турции о том, что никогда не признают Крым в составе России и призыв стран ЕС говорить об аннексии Крыма", — сказал Швыткин РИА Новости.

Политик подчеркнул, что подобные заявления со стороны Турции не ведут к конструктивным взаимоотношениям.