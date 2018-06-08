ЕС за месяц разработает ответные меры на пошлины США

Европейский союз в месячный срок разработает ответные меры на повышение Соединенными Штатами пошлин на сталь и алюминий. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси заявил в пятницу в эфире французской радиостанции "Сюд-радио".

"Необходимо, чтобы президент США Дональд Трамп осознал, что его партнеры решительно настроены. В Европейском союзе мы разработаем эквивалентные меры в сфере пошлин. Мы инициировали процедуру урегулирования разногласий в рамках Всемирной торговой организации, которая продлится около месяца. И по завершении этого месяца мы введем в действие эквивалентные меры в отношении ряда товаров из США, чтобы тем самым продемонстрировать, что мы не намерены допускать подобной эскалации ситуации [со стороны Трампа]", - сказал еврокомиссар.