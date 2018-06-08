Возглавляемая министром обороны Армении Давидом Тонояном делегация отбыла в Брюссель. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Мо Армении.

Делегация в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе 8 июня примет участие во встрече министров обороны стран, предоставляющих силы миссии Resolute support («Решительная поддержка») НАТО в Афганистане.

В ходе визита намечены встречи главы Минобороны Армении с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, Министром национальной обороны Греции Паносом Камменосом, заместителем Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Педро Серрано и другими должностными лицами из стран-партнеров.