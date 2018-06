СМИ: Аль Пачино сыграет в новом фильме Квентина Тарантино

Аль Пачино присоединится к актерскому составу нового фильма режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood). Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил журнал Variety.

Картина, события которой происходят в Лос-Анджелесе в конце 1960-х годов, расскажет историю экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, роли которых исполнят Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Аль Пачино сыграет агента Далтона по имени Марвин Шварц.

Пачино впервые будет работать с Тарантино, в то время как ДиКаприо и Питт уже снимались у него.

Премьера фильма "Однажды в Голливуде" запланирована на август 2019 года.