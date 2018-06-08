Google не будет разрабатывать искусственный интеллект для использования в вооружениях

Американская компания Google не будет использовать искусственный интеллект для систем оружия или для наблюдения, нарушающего права человека, однако будет продолжать взаимодействовать с правительственными ведомствами и военными. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении генерального директора Google Сундара Пичаи, размещенном в четверг в интернет-блоге компании.

Пичаи также изложил принципы, которыми намерена руководствоваться компания в дальнейших работах по этому направлению. Использование искусственного интеллекта, подчеркнул он, должно быть "социально полезным", поскольку прогресс в этой области затрагивает здравоохранение, безопасность, энергетику, транспорт, промышленное производств и сферу развлечений. Создание искусственного интеллекта не должно способствовать "несправедливым предрассудкам" в том, что касается расы, национальной и гендерной идентичности и политических или религиозных воззрений, убежден Пичаи. По его словам, при разработке искусственного интеллекта будут предусмотрены "надежные средства обеспечения безопасности".