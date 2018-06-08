Для необеспеченных семей цена на электроэнергию будет снижена на 10 драмов: Пашинян поручил продолжить обсуждения

Пока цена на электроэнергию будет снижена на 10 драмов только для социально необеспеченных семей. Как передает «Арменпресс», об заявил министр энергетики Артур Григорян в ответ на вопрос премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства в пятницу. Он сообщил также, что правительство продолжит консультации по вопросу снижения тарифа также и для остальных абонентов.



Во время заседания Пашинян поручил министру энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артуру Григоряну представить работы, проведённые ведомством для понижения тарифов на электроэнергию. По словам Григоряна, проведённые консультации показывают, что есть целый ряд рисков, которые не позволяют на данный момент снизить тариф для всех потребителей.

"В числе рисков, не позволяющих снизить цену для всех и сразу, отмечу остановку Мецаморской АЭС, на которой сейчас проводятся работы для продления срока эксплуатации, риски, связанные с соотношением цены доллара к драму, а также цену на газ, которая по договоренности с российской стороной до конца текущего года должна составлять $150 за тысячу кубометров. Только после завершения года можно будет её пересмотреть", - заявил Григорян. Григорян пояснил, что исходя из этого тарид возможно снизить только для социально необеспеченных семей на 10 драмов.



"По нашим данным в Армении сейчас проживает порядка 110-120 тысяч таких семей, и нам важно сейчас для них осуществить снижение тарифов», - заявил Григорян.

"Необходимо помимо указанных Вами рисков изучить и коррупционные риски в этой области, изучить ситуацию с не целевыми расходами и иными тратами, которые формируют цены на электроэнергию и попытаться за счёт нейтрализации этих рисков снизить цену", - заявил Пашинян.Премьер-министр Пашинян поручил продолжать заниматься изучением данной проблемы и как можно скорее представить предложения для снижения цены для всех пользователей.Согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении, с 1-го февраля 2017 года тариф на электроэнергию для населения Армении понизится с 46,2 до 44,98 драма за 1 кВт.ч. При этом для социально необеспеченных семей были установлены более низкие тарифы: дневной – 40 драмов за 1 кВт.ч, ночной – 30 драмов за 1 кВт.ч. Группа компаний "Ташир" (возглавляемая крупным российским бизнесменом армянского происхождения Самвелом Карапетяном) в сентябре 2015 года приобрела у российского энергохолдинга "Интер РАО ЕЭС" два армянских энергоактива – ЗАО "Электрические сети Армении" и Разданскую ТЭС.ЗАО "Электрические сети Армении" - энергетическая компания, деятельность которой направлена на распределение электроэнергии потребителям Армении, в том числе населению.