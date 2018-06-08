Госдепартамент в пятницу выпустил предупреждение для американских граждан, находящихся в Китае, в связи с тем, что некоторые дипломаты якобы подверглись неизвестному воздействию, описываемому Вашингтоном как "акустические атаки" и негативно повлиявшему на их здоровье. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters.

"Госдепартамент получил медицинское подтверждение того, что госслужащий США в Китае пережил медицинское происшествие, соответствующее тому, которое испытывали другие госслужащие США в Гаване, на Кубе", - говорится в документе, выдержки из которого приводит агентство.

В среду газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что США эвакуировали двух сотрудников американского консульства в Гуанчжоу, которые предположительно подверглись "акустическим атакам".





