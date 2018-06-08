NASA сообщило об обнаружении органических молекул на Марсе

Марсоход Curiosity совершил два потрясающих открытия на Марсе. Ему удалось подтвердить, что уровни метана в его атмосфере сильно меняются при наступлении зимы и лета, и найти следы древней органики на дне пересохшего озера. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в статьях, опубликованных в журнале Science.

"Открытие метана и органики на Марсе имеет огромное значение для поисков следов жизни. Curiosity уже показал, что озеро, покрывавшее дно кратера Гейл 3,5 миллиарда лет назад, было потенциально обитаемым. Учитывая присутствие органики на его дне, теперь вопрос о существовании марсианской жизни стал еще более актуальным", — комментирует открытие Инге Кейт (Inge Kate), планетолог из университета Утрехта (Нидерланды).

