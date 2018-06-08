Время в Ереване: 11:07:36,   8 Июнь

Режим ЧП в Турции собираются отменить после выборов 24 июня


Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности отмены режима чрезвычайного положения в стране после президентских и парламентских выборов 24 июня, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он семь раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. В очередной раз режим ЧП был продлен 18 апреля. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.

"После выборов, возможно, пойдет речь о том, чтобы отменить режим ЧП", — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

 

 

 

 




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