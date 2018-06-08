Во внешней политике Армении отношения с Россией имеют особое, ярко выраженное место: Зограб Мнацаканян

В Москве 7 июня прошли переговоры глав МИДов России и Армении Сергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна. Это был первый зарубежный визит нового руководителя армянского внешнеполитического ведомства. Как передает «Арменпресс», сразу после переговоров министров специальный корреспондент “Коммерсанта” Владимир Соловьев расспросил Зограба Мнацаканяна о том, как армянские власти собираются совмещать членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и углубление отношений с Западом, а также для чего Армении участие в курируемом Евросоюзом «Восточном партнерстве».

«Стабильность и последовательность внешнеполитического курса Армении остается незыблемой. И в том, что в этом курсе отношения с Россией имеют особое, ярко выраженное место. Мы двигаемся вперед в наших отношениях именно на основе этой формулировки. Этого постулата»,- сказал Зограб Мнацаканян.

В частности, корреспондент затронул вопросы реагирования в России на события в Армении, и последовал следующий диалог:

— Россия на уровне официальных лиц взвешенно реагировала на то, что мы все наблюдали в Армении этой весной, на уличную смену власти. Но скандала избежать не удалось. Я имею в виду высказывания пресс-секретаря Роснефти Михаила Леонтьева в адрес Армении и армян (в эфире радиостанции «Комсомольская правда» он заявил, что «Армения исторически, политически, физически и материально является для России обременением», поэтому если армяне «хотят соскочить», то России «станет легче».— “Ъ”). Осадок от скандала остался, или можно сказать, что инцидент полностью исчерпан?

— Вы правильно подчеркнули: на уровне диалога Армении и России есть прекрасное взаимопонимание. Это диалог не только глав МИДов, но и диалог между премьер-министром Армении и президентом России. Мы были абсолютно ясны в наших формулировках, что, во-первых, стабильность и последовательность внешнеполитического курса Армении остается незыблемой. И в том, что в этом курсе отношения с Россией имеют особое, ярко выраженное место. Мы двигаемся вперед в наших отношениях именно на основе этой формулировки. Этого постулата.

Что касается других оценок, может быть, не надо этому удивляться, но было очень больно. С другой стороны, мы будем продолжать помогать экспертному сообществу видеть более ясно то, что происходило в армянском обществе.

Это был глубоко внутриполитический процесс, который не имеет никакой геополитической окраски. Это было более чем ясно сказано, показано.

Если экспертное сообщество пока не восприняло это, то время это обязательно покажет и они (эксперты.— “Ъ”) смогут воспринять ситуацию более четко. Хотя мы сделали все, чтобы это восприятие было быстрым.

Может быть, привлекательно проводить параллели с разными другими ситуациями, в этом, наверное, и состоит работа экспертного сообщества. Но еще раз подчеркиваю: все, что происходило в Армении,— глубоко внутриармянский процесс без геополитической окраски.

— Интересно, что вы эти оценки считаете экспертными.

— Работа такая.

— Чтобы закрыть тему. После высказываний Михаила Леонтьева Союз армян России и посольство Армении заявили, что обратились в соответствующие органы, в том числе в прокуратуру. Что с этими обращениями?

— Михаил Леонтьев написал письмо премьеру Армении с официальными извинениями . Но для меня важно быть выше этого. Не уделять много внимания тому, что ниже человеческого достоинства. Я не говорю — игнорировать, но не уделять много внимания тому, что не соответствует нормальному, достойному поведению».