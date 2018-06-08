Дефицит госбюджета США увеличился до $530 млрд

Дефицит федерального бюджета США увеличился за восемь месяцев 2018 финансового года (начинается 1 октября) до $530 млрд, превысив аналогичный прошлогодний показатель на $97 млрд. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на данные доклада Бюджетного управления Конгресса США сообщила в четверг газета The Hill.

Согласно докладу, правительственные расходы по сравнению с 2017 годом возросли на 6%, в то время как доходная часть бюджета увеличилась лишь на 3%.

Эксперты, напоминает издание, прогнозировали, что предложенные республиканцами налоговые обязательства, снизившие размеры налоговых ставок, в сочетании с двухпартийным соглашением об увеличении правительственных расходов приведут к увеличению бюджетного дефицита.