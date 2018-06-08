Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал европейские страны, которые, по его мнению "начали забывать про Крым", и вновь заявил, что Анкара не признает присоединение полуострова к России, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не забыли о Крыме и никогда не забудем, его аннексию не признали и не признаем… Некоторые страны Европы начали забывать про Крым. Мы им напоминаем: если вы забудете сегодня про Крым, и если завтра с Украиной что-нибудь случится, то вы будете нести за это ответственность", — заявил Чавушоглу, выступая перед членами ассоциации культуры и помощи крымским татарам в Анкаре. Его цитирует газета Yeni Safak.

Свое заявление Чавушоглу сделал в присутствии главы МИД Украины Павла Климкина и депутата Верховной рады Украины, одного из лидеров организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафы Джемилева, которые участвуют в мероприятиях, приуроченных к 74-й годовщине депортации крымско-татарского народа.