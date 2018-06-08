Урегулирование карабахского конфликта является для Армении приоритетом: Зограб Мнацаканян

В Москве 7 июня прошли переговоры глав МИДов России и Армении Сергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна. Это был первый зарубежный визит нового руководителя армянского внешнеполитического ведомства. Как передает «Арменпресс», сразу после переговоров министров специальный корреспондент “Ъ”Владимир Соловьев расспросил Зограба Мнацаканяна о том, как армянские власти собираются совмещать членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и углубление отношений с Западом, а также для чего Армении участие в курируемом Евросоюзом «Восточном партнерстве».

«Разрешение карабахского конфликта было и остается приоритетом не только нашей внешней политики, но всей системы государственности и безопасности.

Все изменения, которые в последнее время происходили в Армении, во-первых, не имели внешнеполитической повестки, а во-вторых, не были движимы карабахским вопросом. Это очень важно. У нас есть динамика переговорного процесса, есть достаточно тяжелый фактор апреля 2016 года, есть переговорный формат сопредседателей минской группы ОБСЕ — России, США и Франции»,- сказал Зограб Мнацаканян.

«Есть наработки и есть вещи, которые мы сейчас оцениваем. И есть намерение продолжать курс на мирное урегулирование в рамках формата сопредседательства. Вот здесь мы сейчас находимся. Есть такой важный фактор, как консолидированность армянского общества в вопросе Нагорного Карабаха. Нагорный Карабах для нас был и остается вопросом безопасности конкретных людей с конкретными именами — это население Нагорного Карабаха. Их безопасность и статус остаются для нас самым важным вопросом. Безопасность 150-тысячного населения Нагорного Карабаха — это вопрос, который объединяет и консолидирует армянское общество в Армении и за ее пределами. Мы разумные люди и имеем твердые основания выдвигать вопросы нашего первоочередного беспокойства по поводу безопасности и статуса Нагорного Карабаха. Нам нужен регион, который живет в мире, но не за счет безопасности наших людей. Вот в этих рамках мы хотим продолжать переговорный процесс ради мира и безопасности всего региона»,- сказал он.

На вопрос корреспондента о том, что, если вдруг Азербайджан и впрямь решит двигаться в этом направлении, сближаться с ЕАЭС, какой будет позиция Армении, Зограб Мнацаканян ответил: «Азербайджан является страной, которая сегодня блокирует Армению. Принимает односторонние меры против Армении. Баку ведет политику, которая направлена на то, чтобы не способствовать каким-либо процессам взаимодействия, созданию атмосферы доверия, налаживанию человеческих контактов.

Мы имеем дело со страной, которая всячески стимулирует атмосферу ненависти. Посмотрите даже на терминологические обороты, которые используются против Армении и против армян во всем мире. ЕАЭС — это организация сотрудничества. Чего вы от нас ожидаете?».

На замечание корреспондента, что если Азербайджан захочет вступить в ЕАЭС, то Армения скажет: «Мы против», Зограб Мнацаканян ответил: «Вы оформили позицию Армении. Мы не можем не учитывать существующие реалии при обсуждении вопросов, которые касаются сотрудничества. А реалии таковы, что мы имеем ситуацию абсолютного отказа от каких-либо взаимоотношений. Даже человеческих контактов, я уже не говорю об экономических. Так о чем мы говорим? Чтобы мы имели наблюдателя, который игнорирует одну из стран? Который считает, что с этой страной не стоит и разговаривать?».

Далее последовал следующий диалог:

— 2016 год показал, что в Нагорном Карабахе легко может полыхнуть. И в этом смысле странам, которые друг на друга смотрят через прицел, надо двигаться к компромиссам. Хочется понять, насколько возможно это движение.

— Я верю, что это движение возможно. И верю, что мир и стабильность региона очень важны для всех. Но если вы заметили, мы много внимания уделяем еще одному моменту — эти процессы должны происходить в климате, способствующем миру. Важно, в какой атмосфере идут переговоры: в атмосфере, которая способствует миру или тому, чтобы люди друг друга больше ненавидели.

— Армения считает, что народ Нагорного Карабаха имеет право на самоопределение. На Кавказе есть две республики, которые самоопределились: Абхазия и Южная Осетия. Их независимость признали некоторые страны. Армения может признать их независимость?

— Мы сторонники мирного урегулирования конфликтов. Мы воздерживались от признания независимости Нагорного Карабаха, потому что являемся сторонниками урегулирования всех вопросов через переговорный процесс. В этом основа нашей позиции во всех других вопросах.

— То есть Абхазию и Южную Осетию Армения признавать не будет?

— Мы и Косово не признали».