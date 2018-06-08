Трамп сократил пребывание на саммите G7

Президент США Дональд Трамп сократил пребывание на саммите "большой семерки" в Канаде и покинет форум раньше, чем ожидалось. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Трамп покинет саммит в субботу утром, а не во второй половине дня, как планировалось. В частности, он пропустит сессию лидеров G7 по окружающей среде, изменению климата и загрязнению океанов. Также не будет президента США на рабочем обеде в субботу.

"Президент Трамп уедет с саммита G7 в Шарлевуа в 10:30 утра (по местному времени — ред.) в субботу, после сессии по женскому равноправию. Президент поедет из Канады сразу в Сингапур в преддверии предстоящей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во вторник", — заявила Сандерс журналистам.

По ее словам, Трампа будет представлять на оставшихся сессиях его помощник по G7 Эверетт Айссенстат.

Ранее Трамп на свой странице в Twitter раскритиковал Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за создание торговых барьеров, напомнив о том, что ЕС имеет профицит в торговле с США в размере 151 миллиарда долларов, а Оттава не допускает на свои рынки американскую сельхозпродукцию.