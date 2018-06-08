Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа
Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил, что участники саммита "Большой семерки" в Канаде подпишут "соглашение шести стран" без американского лидера Дональда Трампа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Саммит пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.
"Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами", — написал Макрон в Twitter.
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