Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил, что участники саммита "Большой семерки" в Канаде подпишут "соглашение шести стран" без американского лидера Дональда Трампа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Саммит пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.

"Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами", — написал Макрон в Twitter.