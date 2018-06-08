В Квебеке проходит шествие антиглобалистов

Шествие антиглобалистов проходит в канадском городе Квебек, в окрестностях которого в пятницу и субботу состоится саммит G7, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Марш по большей части мирный, но некоторые протестующие подожгли флаги. Всего в шествии принимает участие около 300-400 человек. За порядком в городе следит полиция, однако демонстрацию правоохранители на разгоняют.

Сами лидеры G7, против политики которых митингующие выступали, протест с большой долей вероятности не заметили: многие лидеры ещё не прибыли в Канаду, а те, кто уже прилетел, остановились в 140 километрах от Квебека — в курортном городке Ла Мальбе, где и пройдёт саммит.

ФОТО: Yves Herman / Reuters