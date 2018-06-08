Служба спасателей МЧС Армении в 00:55 8-го июня получила сигнал о том, что произошло ДТП: на перекрестке улиц Хоренаци-Белинского а/м марки «Honda» налетел на бетонную преграду, в машине оказались заклиненные люди.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали спасатели и дежурный врач «Центра кризисной медицины».

Выяснилось, что а/м марки «Honda» выехал за пределы проезжей части и налетел на бетонную преграду, причем водитель оказался заклиненным.

До прибытия спасателей 4 пассажира были доставлены в МЦ «Эребуни», где врачи оценили их состояние как средней тяжести.

Спасатели вывели водителя а/м марки «Honda» и подвели его к машине скорой помощи, которая доставила его в МЦ «Эребуни», где врачи оценили их состояние как средней тяжести.