Служба спасателей МЧС Армении в 02:31 8-го июня получила сигнал о том, что произошло ДТП: на перекрестке улиц Себастия-Тычины «ВАЗ-2106» столкнулся с автокраном, в машине оказался заклиненным человек.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали спасатели.

Выяснилось, что а/м марки «ВАЗ-2106» столкнулся с автокраном марки «ЗИЛ». Спасатели вывели водителя а/м марки «ВАЗ-2106» и подвели его к машине скорой помощи, которая доставила его в МЦ «Астхик». Врачи оценили его состояние как тяжелое.