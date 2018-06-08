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На перекрестке улиц Себастия-Тычины «ВАЗ-2106» столкнулся с автокраном


Служба спасателей МЧС Армении в 02:31 8-го июня получила сигнал о том, что произошло ДТП: на перекрестке улиц Себастия-Тычины «ВАЗ-2106» столкнулся с автокраном, в машине оказался заклиненным человек.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали спасатели.

Выяснилось, что а/м марки «ВАЗ-2106» столкнулся с автокраном марки «ЗИЛ». Спасатели вывели водителя а/м марки «ВАЗ-2106» и подвели его к машине скорой помощи, которая доставила его в МЦ «Астхик». Врачи оценили его состояние как тяжелое.


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