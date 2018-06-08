Европейские индексы - 07-06-18

МОСКВА, 8 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.15% и составил 12811.05 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.17% и составил 5448.36 пункта, британский FTSE снизился на 0.10% и составил 7704.40 пункта, а российский RTSI снизился на 0.55% и составил 1171.22 пункта.