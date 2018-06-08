Цены на цветные металлы - 07-06-18

ЛОНДОН, 8 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 7 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.93% и составила 2337.00 долларов США, цена на медь выросла на 3.92% и составила 7259.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.53% и составила 2551.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.68% и составила 15760.00 долларов США, цена на олово выросла на 2.08% и составила 21105.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.11% и составила 3191.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 85000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.