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Сейм Польши ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС


Сейм Польши 7 июня ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Как сообщает Арменпресс, об этом написал это на своей странице в Facebook Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Польше Эдгар Казарян.

«Несколько минут назад, 7 июня 2018 года, Сейм Польши ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом», - написал посол.




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