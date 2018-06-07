Сейм Польши ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС
Сейм Польши 7 июня ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Как сообщает Арменпресс, об этом написал это на своей странице в Facebook Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Польше Эдгар Казарян.
«Несколько минут назад, 7 июня 2018 года, Сейм Польши ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом», - написал посол.
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