Сейм Польши ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС

Сейм Польши 7 июня ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Как сообщает Арменпресс, об этом написал это на своей странице в Facebook Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Польше Эдгар Казарян.

«Несколько минут назад, 7 июня 2018 года, Сейм Польши ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом», - написал посол.