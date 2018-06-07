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За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 30 случаев преступлений


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 6 и 7 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 30 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 9 случаев кражи личного имущества, 8 случаев причинения телесных повреждений, 4 случая хулиганства, 3 случая присвоения или растраты, 2 случая квартирной кражи, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, сутенерства, незаконной вырубки деревьев и злоупотребления должностными полномочиями.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю убийства, кражи государственного или общественного имущества и кражи личного имущества, зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 13 ДТП: 21 человек получил телесные повреждения разных степеней тяжести.




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