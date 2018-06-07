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В Армении зарегистрировано слабое землетрясение


7-го июня, в 20:42 по местному времени, (в 16:42 по Гринвичу), сейсмической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 40.970 северной широты и 44.350 восточной долготы (Армения, в 17 км к северо-востоку от города Спитак) с глубиной очага 10 км, магнитудой 2.6.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла.




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