В Армении зарегистрировано слабое землетрясение

7-го июня, в 20:42 по местному времени, (в 16:42 по Гринвичу), сейсмической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 40.970 северной широты и 44.350 восточной долготы (Армения, в 17 км к северо-востоку от города Спитак) с глубиной очага 10 км, магнитудой 2.6.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла.