В программе правительства много цифр, и во многих случаях это одна и та же цифра: Никол Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в своем заключительном слове на обсуждении программы правительства в парламенте коснулся критики, согласной которой в программе отсутствуют цифры.

“Говорят, что в нашей программе нет цифр. В нашей программе много цифр, и во многих случаях это одна и та же цифра. Если эти цифры не так заметны, я представлю их. Каков уже уровень коррупции среди высокопоставленных чиновников в Армении? Я официально называю эту цифру. Ноль. Сколько привилегированных лиц будет в Армении? Я официально называю эту цифру. Ноль. Какой “налог” должен выплачивать крупный бизнес премьер-министру Армении? Я официально называю эту цифру. Ноль. Сколько монополий должно существовать в Армении? Я официально называю эту цифру. Ноль", - как сообщает Арменпресс, сказал премьер-министр Армении.

По его словам, за последние 25 лет в Национальном Собрании, в том числе в связи с программой правительства, всегда звучало: «Вы написали эти цифры, какое значение эти цифры имеют, пока в Армении существуют монополии, пока в Армении есть коррупции, пока в Армении есть привилегированные лица? Правительство, если вы сильны, если вы действительно честны, пойдите и устраните коррупцию, ликвидируйте монополии, устраните привилегии и устраните систему “налогов”. Мы пришли, говорим, что мы устраняем, а вы говорите, что мы не пишем цифр. Чего вы хотите?” - сказал Никол Пашинян.